Врач Уланкина призвала не использовать холодный душ для снижения температуры

Кандидат медицинских наук, врач Ольга Уланкина рассказала в беседе с Life , можно ли принимать душ при повышенной температуре тела.

По словам эксперта, при жаре выше 38 градусов горячий или даже теплый душ может спровоцировать усиление лихорадки и дополнительную нагрузку на сердце. У ослабленного человека также есть риск упасть из-за головокружения.

Кроме того, медик посоветовала не использовать холодный душ для снижения температуры, так как это нередко вызывает сильный озноб и судороги. После резкого снижения может произойти новый скачок, который особенно опасен для пациентов с хроническими заболеваниями.