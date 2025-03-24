Врач Уланкина призвала не использовать холодный душ для снижения температуры

Кандидат медицинских наук, врач Ольга Уланкина рассказала в беседе с Life, можно ли принимать душ при повышенной температуре тела.
По словам эксперта, при жаре выше 38 градусов горячий или даже теплый душ может спровоцировать усиление лихорадки и дополнительную нагрузку на сердце. У ослабленного человека также есть риск упасть из-за головокружения.
Кроме того, медик посоветовала не использовать холодный душ для снижения температуры, так как это нередко вызывает сильный озноб и судороги. После резкого снижения может произойти новый скачок, который особенно опасен для пациентов с хроническими заболеваниями.
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