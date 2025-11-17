Врач Уланкина предупредила о риске проблем с ЖКТ из-за сиропов от кашля

Врач и эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина в интервью РИАМО обратила внимание на риск, связанный с приемом препаратов от кашля.

По словам медика, кашель является не болезнью, а симптомом. Подавление рефлекса без выяснения его причин способно привести к ухудшению состояния. Например, при пневмонии это может вызвать застой мокроты.

«Нужно также знать, что многие сиропы от кашля содержат спирт, сахар, химические компоненты, которые могут вызывать аллергию, проблемы с желудочно-кишечным трактом», — подчеркнула эксперт.

Как пояснила специалист, прием медикаментов без назначения дает лишь временный эффект, при этом затрудняя диагностику, добавила газета «Петербургский дневник».