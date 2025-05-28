Врач Уланкина предостерегла от последствий лихорадки чикунгунья

По словам специалиста, лихорадка чикунгунья — это вирусное заболевание, которое передается через укусы определенного вида комаров. Болезнь характеризуется острым и тяжелым течением: высокой температурой, болью в суставах, сыпью и слабостью. Обычно лихорадка быстро проходит, но у пожилых людей, а также у пациентов с ослабленным иммунитетом или хроническими заболеваниями симптомы могут сохраняться на протяжении нескольких недель или даже месяцев.

Уланкина подчеркнула, что отличительной чертой лихорадки является боль в суставах, которая может быть настолько сильной, что ограничивает подвижность и заставляет человека ошибочно принять симптом за приступ артрита.

На данный момент специфического лечения или вакцины против лихорадки чикунгунья не существует. Для облегчения симптомов назначают жаропонижающие и болеутоляющие препараты, обильное питье и покой.

Чтобы защититься от заболевания, туристам рекомендуется использовать репелленты с активными компонентами, такими как диэтилтолуамид (DEET) или икаридин, носить закрытую одежду с длинными рукавами и брюками, устанавливать москитные сетки и избегать стоячих водоемов, где размножаются комары. При появлении подозрительных симптомов следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью.