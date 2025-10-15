Врач Уланкина подчеркнула, что образ жизни влияет на риск развития рака груди

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина в беседе с RT перечислила основные риски и первые признаки рака груди, а также рассказала о методах профилактики.

Специалист напомнила, что 15 октября отмечается Всемирный день осведомленности о раке молочной железы. По ее словам, вероятность столкнуться с заболеванием повышается у женщин старше 40 лет, особенно если в семье были случаи рака молочной железы или злокачественных образований яичников.

Уланкина подчеркнула, что образ жизни влияет на риск развития рака: «Любой алкоголь содержит этанол, способный повреждать ДНК клеток. „Безопасного“ алкоголя не существует».

Врач также отметила, что избыточный вес, особенно после менопаузы, повышает вероятность заболевания. Раннее обнаружение болезни открывает возможности для более успешного лечения.

«Бдительность нужно проявлять при любых новообразованиях в области груди и подмышечных впадин», — заключила Уланкина.