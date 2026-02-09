Врач Уланкина назвала штамм «стратус» эволюционно продвинутым подвариантом «омикрона»

Врач Ольга Уланкина в беседе с RT сообщила, что штамм XFG («стратус») является эволюционно продвинутым подвидом «омикрона». Этот штамм вызывает около 99% новых случаев заболевания COVID-19 в России.

По словам медика, наиболее частыми проявлениями болезни остаются осиплость и боль в горле, насморк, головная боль, утомляемость, кашель, повышение температуры тела и озноб.

«Потеря обоняния и вкуса встречается значительно реже, чем при ранних штаммах», — отметила Уланкина.

Врач подчеркнула, что принципы лечения не изменились. В основе по-прежнему лежит симптоматическая терапия: обильное питье, жаропонижающие при высокой температуре, местные средства от боли в горле и осиплости.