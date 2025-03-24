Врач Уланкина: чихание и зуд в носу и глазах часто указывают на поллиноз

Врач лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина рассказала RT , как распознать весеннюю аллергию и не спутать ее с простудой или ОРВИ.

По словам специалиста, пыльца деревьев (березы, ольхи, лещины, дуба) вызывает аллергию в апреле-мае. При появлении симптомов вроде чихания и зуда в носу и глазах люди часто думают, что это обычная простуда. Однако эти симптомы могут указывать на поллиноз.

Чтобы заподозрить аллергию, нужно обратить внимание на кожные реакции — сыпь. Но они возникают не у всех аллергиков, поэтому люди нередко путают аллергию с ОРВИ и начинают самолечение. Без лечения аллергия может привести к серьезным осложнениям.

При подозрении на поллиноз необходимо обратиться к врачу-аллергологу. Специалист проведет тесты и определит, на что именно организм реагирует аллергией, и разработает индивидуальный план лечения.