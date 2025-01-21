Врач Уланкина: аномальная оттепель привела к росту случаев гриппа и ОРВИ

Мягкая зима с умеренными температурами и повышенной влажностью создает благоприятные условия для распространения вирусов гриппа, респираторно-синцитиального вируса и COVID-19. Об этом сообщила врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина в интервью Life .

Уланкина подчеркнула, что речь идет о вирусах, которые передаются воздушно-капельным и контактно-бытовым путями в помещениях и через общие предметы. Например, норовирус, вызывающий кишечные расстройства, передается через загрязненные руки, недостаточно тщательно обработанную пищу и воду. Высокая влажность и теплые температуры продлевают активность вирусов, повышая вероятность заражения.

Теплая погода нередко сопровождается осадками, заставляющими людей проводить больше времени в закрытых местах, таких как торговые центры и общественный транспорт, что увеличивает риск передачи инфекций воздушно-капельным путем. Зимний период осложняется еще и тем, что из-за колебаний температуры и недостатка солнечного света снижается иммунитет.