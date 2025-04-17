Врач Уланкина: аллергия на пыльцу вербы обычно проявляется через чихание

Верба традиционно ассоциируется с приходом весны, но ее пыльца может вызвать серьезную аллергию. Белок, содержащийся в пыльце вербы, может быть воспринят иммунной системой некоторых людей как угроза. Врач-эксперт Ольга Уланкина рассказала Life.ru о том, как проявляется аллергия на вербу и что можно сделать для снижения риска обострения.

Аллергия на пыльцу вербы обычно проявляется через чихание, заложенность носа, покраснение и слезоточивость глаз. В более тяжелых случаях могут появиться сухой кашель, отеки и затрудненное дыхание. При наличии таких симптомов необходимо обратиться к врачу.

Люди с наследственной предрасположенностью или уже диагностированными другими формами аллергии более подвержены риску развития аллергии на вербу. Однако она может возникнуть не только в детстве, но и во взрослом или пожилом возрасте.

Чтобы снизить риск обострения, врач рекомендует ограничить контакт с вербой и пребывание на улице в сухую ветреную погоду. После прогулок следует переодеваться, умываться и промывать нос. Регулярная влажная уборка в доме и частая смена постельного белья также помогут уменьшить количество аллергенов в помещении.