Врач Твердикова: беременность после 40 реальна, но требует осознанного подхода

Тема беременности в зрелом возрасте становится все более актуальной. Врач-репродуктолог Мария Твердикова рассказала «Газете.Ru» , что беременность после 40 реальна, но требует осознанного подхода.

С возрастом репродуктивный потенциал снижается — уменьшается количество и качество яйцеклеток. Это влияет на вероятность зачатия, но не исключает возможность беременности.

На фертильность после 40 влияют:

Количество яйцеклеток — оценивается по уровню антимюллерова гормона и количеству антральных фолликулов на УЗИ. Качество яйцеклеток — с возрастом растет риск хромосомных аномалий. Общее состояние здоровья — сопутствующие заболевания могут влиять на зачатие и течение беременности. Состояние матки — структура и состояние эндометрия, наличие миом или полипов важны для имплантации эмбриона. Фактор партнера — качество спермы также важно.

Врач рекомендует не откладывать визит к специалисту, даже если беременность планируется через год-два. Диагностика поможет оценить репродуктивные возможности и подобрать лечение.