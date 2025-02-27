Врач Туленко: все заболевания суставов можно разделить на артрозы и артриты

Ревматолог Ксения Туленко в эфире телеканала « Санкт-Петербург » назвала наиболее часто встречающиеся болезни суставов. Все суставные патологии делятся на две категории: артрозы и артриты, отметила эксперт.

По словам врача, остеоартроз — это износ сустава, который может произойти из-за физических нагрузок, спортивных занятий, травм или старения организма.

«Артриты — это заболевания, которые могут развиваться и в раннем возрасте», — пояснила медик.

В данном случае, добавила Туленко, существуют два типа неприятных ощущений: воспалительные и возникающие при нагрузке. Первые проявляются отеками, болезненностью и покраснением сустава даже в покое. Нагрузочные боли возникают при движениях.