Врач Цыбисова назвала чернику и смородину природными антиоксидантами

Врач-педиатр Елена Цыбисова рассказала РИАМО о природных антиоксидантах, помогающих укрепить иммунную систему и снизить риск заражения ОРВИ и простудой в осенне-зимний период.

Природными антиоксидантами являются такие продукты, как черная смородина, черника, земляника, облепиха, ананас, репа, свекла и тыква. Они способствуют улучшению здоровья за счет стимуляции обмена веществ, написал сайт kp.ru.

Также стоит упомянуть о закаливании как эффективном способе предотвращения заболеваний, сказала медик. К популярным методам закаливания она отнесла воздушные и солнечные ванны, контрастный душ и утренние физические упражнения.