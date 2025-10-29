Она утверждает: «70% признаков старения кожи — вина неправильного сна».

Во время сна кожа восстанавливается, но если спать лицом в подушку, то гравитация и трение могут привести к образованию глубоких складок на лице. Лучший выбор — сон на спине, так как в этом случае вес тела распределяется равномерно, и лицо «парит» над подушкой. Эксперт рекомендует выбирать подушку высотой 8–12 см с наполнителем memory foam или латекс.

Цуканова также перечисляет пять фатальных ошибок, которые ускоряют старение кожи: сон на животе, сон на боку, использование грязной наволочки, высокая температура в спальне и недостаток сна.