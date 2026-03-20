Врач Царева отнесла авитаминоз и стресс к возможным причинам проблем со сном

Невролог-сомнолог и кандидат медицинских наук Елена Царева рассказала «Москве 24» , что весной люди испытывают меньше потребности во сне, чем зимой, поскольку увеличивается световой день.

По словам эксперта, смена сезона часто сопровождается обострением заболеваний и психологическим стрессом, которые негативно сказываются на качестве ночного отдыха.

Кроме того, после зимы может возникать дефицит витаминов и микроэлементов. Недостаток нутриентов также влияет на сон. Особенно критична нехватка витаминов группы В, магния, селена и цинка, регулирующих деятельность нервной системы и влияющих на уровень активности щитовидной железы. От ее работы зависят настроение и качество сна.