Врач Царева отнесла авитаминоз и стресс к возможным причинам проблем со сном

Невролог-сомнолог и кандидат медицинских наук Елена Царева рассказала «Москве 24», что весной люди испытывают меньше потребности во сне, чем зимой, поскольку увеличивается световой день.
По словам эксперта, смена сезона часто сопровождается обострением заболеваний и психологическим стрессом, которые негативно сказываются на качестве ночного отдыха.
Кроме того, после зимы может возникать дефицит витаминов и микроэлементов. Недостаток нутриентов также влияет на сон. Особенно критична нехватка витаминов группы В, магния, селена и цинка, регулирующих деятельность нервной системы и влияющих на уровень активности щитовидной железы. От ее работы зависят настроение и качество сна.
