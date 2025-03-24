Врач Трапезникова: боль в горле может быть сигналом серьезных проблем со здоровьем

Боль в горле — распространенный симптом, но иногда она может стать сигналом серьезных проблем со здоровьем. О том, когда следует срочно обратиться за медицинской помощью, рассказала kp.ru терапевт Валерия Трапезникова.

Сильная боль при глотании, затрудненное дыхание, отек, жар, тошнота и рвота, а также помутнение сознания — тревожные симптомы, при которых необходимо немедленно вызвать скорую помощь. В таких случаях важно как можно скорее получить профессиональную медицинскую помощь.

Чтобы подобрать правильное лечение боли в горле, нужно понять причину дискомфорта. Врачи-отоларингологи и терапевты помогут определить источник проблемы и назначат подходящее лечение. Самолечение может не только не помочь, но и ухудшить ситуацию, добавила Трапезникова.