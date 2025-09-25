Врач Торосянц отметила, что в сезон простуд помочь организму могут базовые принципы ЗОЖ

В разных частях России фиксируется рост случаев заболеваний гриппом и ОРВИ. Врач высшей категории, специалист по антивозрастной медицине, репродуктолог и эндокринолог Анна Торосянц поделилась с «ФедералПресс» советами по поддержанию здоровья в сезон простуд.

«В сезон простуд помочь организму могут базовые принципы ЗОЖ, своевременная вакцинация, регулярное мытье рук, грамотное взаимодействие с заболевшими родными и коллегами. И конечно, бережное отношение к себе — если вы чувствуете недомогание, оставайтесь дома. Вовремя начатое лечение — залог быстрого выздоровления и отсутствия осложнений», — подчеркнула врач.

Анна Торосянц советует не заниматься самолечением, а вовремя обратиться к специалисту, даже для назначения БАДов. Здоровье и иммунитет зависят от ежедневного рациона. Поэтому важно тщательно подходить к составлению меню, особенно при первых признаках болезни.

Рекомендации для укрепления иммунитета:

- Разнообразить питание: включить мед (при отсутствии аллергии), клюкву, белок (растительный, нежирное мясо, морепродукты), сложные углеводы, омега-3, ягоды, зелень, овощи и фрукты. - Обеспечить поступление микроэлементов: гречка, овес, пшено, цинк, селен. - Соблюдать режим: полноценный отдых, активный образ жизни, проветривание помещений.

«Важно сбалансированно питаться, вести активный образ жизни и своевременно обращаться к врачам. Самостоятельный прием бактерий для кишечника без консультации с врачом не рекомендуется», — заключила эксперт.