Врач Толмасова: людям с заболеванием суставов важно следить за своим питанием

Эндокринолог Анжела Толмасова в беседе с «Известиями» подчеркнула важность правильного питания для людей с заболеваниями суставов.

Она рекомендовала исключить из рациона рафинированные крупы, так как их регулярное употребление может усугубить боли в суставах.

Толмасова объяснила, что зерно состоит из трех основных частей: отрубного слоя, богатого клетчаткой и минералами; зародышевого слоя, содержащего питательные вещества; и эндосперма, средней части зерна, состоящей из углеводов и белка. В цельнозерновых продуктах сохраняются все эти компоненты, в отличие от рафинированных продуктов, где ценные части — отруби и зародыши — удаляются, оставляя только среднюю часть, бедную витаминами и минералами.