Врач Толмачева призвала россиян не загорать в дневные часы

Ультрафиолетовые лучи вызывают повреждение структуры ДНК, воспаления, старение кожи. Чтобы этого избежать, не стоит загорать в дневные часы, рассказала врач Виктория Толмачева в беседе с Life.

По словам специалиста, на солнце можно находиться с восьми до 10 утра и после 16:00. Каждые два часа следует наносить солнцезащитный крем, также не стоит забывать носить головной убор.

Кроме того, во время загара нельзя пить алкоголь. Кожа подвергается двойному стрессу при сочетании спиртного и солнечных лучей из-за нарушения синтеза белка, отметила Толмачева.

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