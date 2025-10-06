Врач Ткаченко отнес парацетамол, аспирин, амоксиклав к препаратам, которые вредны для печени

Лекарственное поражение печени (ЛПП) возникает при повреждении тканей органа во время приема медикаментов. Гастроэнтеролог-гепатолог Клиники пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии и гепатологии им. В.Х. Василенко Сеченовского Университета Петр Ткаченко сообщил «Газете.Ru» , что к препаратам, вредным для печени, относятся парацетамол, аспирин, амоксиклав и другие.

«Если говорить о лекарствах, то очевидно высокой токсичностью обладают препараты для химиотерапии. Практически в 100% случаев они приводят к поражению печени, поэтому существуют специальные протоколы лечения, которые снижают риски для здоровья печени», — заявил врач. Также он отметил противотуберкулезные средства, которые могут вызвать лекарственное поражение печени.

Отдельно гастроэнтеролог выделил лекарства с дозозависимой гепатотоксичностью, например, парацетамол. «Прием более 4 граммов парацетамола связан с высоким риском развития серьезных поражений печени, в том числе смертельно опасной печеночной недостаточности», — подчеркнул Ткаченко.

Гастроэнтеролог также отметил, что антибиотики, такие как амоксициллин и амоксиклав, и нестероидные противовоспалительные препараты, включая аспирин, часто вызывают поражение печени.