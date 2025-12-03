Врач Тяжельников развеял миф о гибели всех патогенов в условиях мороза

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению и главный врач городской поликлиники №220 Андрей Тяжельников в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил, что холод действительно снижает выживаемость некоторых болезнетворных микроорганизмов, однако на вирусы он оказывает слабое влияние.

«В определенном смысле это действительно миф, что мороз заставляет умереть все известные микробы» — подчеркнул доктор.

Он добавил, что часть болезнетворных микроорганизмов действительно погибает и не распространяется на следующий сезон, но вирусы страдают от холода в меньшей степени.

Тяжельников также напомнил о важности одеваться по погоде в сезон эпидемий и покидать помещения во время проветривания.