Врач Тяжельников объяснил, что женщины живут дольше из-за домашних дел после еды

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников поделился мнением о факторах долголетия у женщин. В беседе с «Москвой 24» он заявил, что представительницы прекрасного пола живут дольше из-за домашних дел, таких как мытье посуды.

По словам эксперта, после приема пищи необходима активность, чтобы потребленные калории начали расходоваться. В то время как мужчины после еды нередко сидят перед телевизором, женщины занимаются домашними делами, что может способствовать лучшему пищеварению.

«Есть рекомендации по употреблению не менее 400 граммов овощей и фруктов в день. Мы должны стремиться к тому, чтобы все-таки это потребление пищи насыщало тебя, давало тебе силы, но при этом не было избыточным», — подчеркнул Тяжельников .

Врач также отметил, что главное — не ложиться сразу после еды, а не следовать рекомендации не есть после 18:00.