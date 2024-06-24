Врач Титов: после 40 лет необходимо проходить диспансеризацию ежегодно

Рекомендации для прохождения медосмотров различаются в зависимости от возраста человека. Так, людям после 40 лет стоит проверять свое здоровье ежегодно, сообщил врач-методист Федерального центра медицины катастроф Эрих Титов в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, до 39 лет диспансеризацию можно проходить раз в три года. Также важно не забывать про необходимость вакцинации, ориентироваться стоит на национальный календарь профилактических прививок.

Людям среднего возраста рекомендуется дополнительно пройти осмотры у окулиста и эндокринолога, отметил Титов.

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