Врач Титов: после 40 лет необходимо проходить диспансеризацию ежегодно

Рекомендации для прохождения медосмотров различаются в зависимости от возраста человека. Так, людям после 40 лет стоит проверять свое здоровье ежегодно, сообщил врач-методист Федерального центра медицины катастроф Эрих Титов в беседе с «ФедералПресс».
По словам специалиста, до 39 лет диспансеризацию можно проходить раз в три года. Также важно не забывать про необходимость вакцинации, ориентироваться стоит на национальный календарь профилактических прививок.
Людям среднего возраста рекомендуется дополнительно пройти осмотры у окулиста и эндокринолога, отметил Титов.