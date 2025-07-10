Врач Титаренко отметила, что капельницы с витаминами не решают проблемы старения

Журналисты Здоровье Mail задали вопрос об эффективности и целесообразности использования инфузий для укрепления здоровья врачу-терапевту Ольге Титаренко. Доктор подчеркнула, что польза таких процедур весьма условна и оправдана лишь в редких случаях.

Капельницы содержат смесь полезных компонентов, таких как витамины, минералы и антиоксиданты, обещая быстрое восстановление организма и благотворное воздействие на внешность. Тем не менее терапевт уверена, что пациентам с диагностированным дефицитом витаминов и минералов или страдающим хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, онкологическими патологиями и восстанавливающимся после хирургического вмешательства или голода, назначать такие процедуры целесообразно.

Здоровым людям, ведущим активный образ жизни, злоупотреблять такими процедурами категорически не рекомендуется. Инфузии не решают проблемы старения и не устраняют усталость, накопленную после чрезмерных увлечений алкоголем или ночными развлечениями. Пользователь получает кратковременный эффект, а организм подвергается дополнительной нагрузке на почки и печень.