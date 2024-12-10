Врач Тимощенко: у людей старше 50 лет кофе может вызывать боль в желудке

Гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко перечислила самые вредные продукты для желудка после 40–50 лет. В список попали газированные напитки и острая пища. Об этом сообщил News.ru .

По словам врача, в таком возрасте желудку достаточно трудно переваривать красное мясо. Эксперт посоветовала включать данный продукт в рацион не чаще одного-двух раз в неделю.

«Самые вредные для желудка продукты после 40 лет: продукты из переработанного мяса, которые содержат достаточно много соли, красителей, ароматизаторов и стабилизаторов», — отметила медик.

В эту же категорию специалист отнесла соусы и фастфуд. А вот кофе, добавила Тимощенко, у людей старше 50 лет может спровоцировать боль в желудке.