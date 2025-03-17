Врач Тимощенко рассказала, что томаты нужно хранить в прохладном и темном месте

По ее словам, томаты нужно хранить в прохладном и темном месте. Это позволит сохранить полезные свойства плодов и увеличить их свежесть.

В прохладе и темноте помидоры могут храниться несколько месяцев. При комнатной температуре томаты останутся свежими до месяца, если не повреждена кожица. В морозильной камере овощи пролежат до полугода. Заморозка — прекрасный способ сохранить полезные микроэлементы помидоров на зиму. Томаты можно оставить в морозилке нарезанными или целиком.

Способ хранения зависит от зрелости и состояния плодов. Зеленые овощи можно оставить дозревать при комнатной температуре. Перезрелые плоды лучше положить в холодильник. Так они дольше сохранят свежесть и качество, отметила медик.