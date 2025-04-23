Врач Тимощенко: повышенные холестерин и глюкоза в крови опасны для почек

Терапевт Анастасия Тимощенко назвала два компонента человеческой крови, способные спровоцировать проблемы с почками. Об этом сообщил News.ru .

По словам специалиста, повышение «плохого» холестерина может привести к повреждению органа, вызывая закупорку артерий и нарушение кровоснабжения. В данном случае может потребоваться гиполипидемическая терапия.

«Рекомендован контроль глюкозы крови, особенно если существуют наследственные риски развития сахарного диабета, есть избыточная масса тела или прием глюкокортикостероидов», — добавила медик.

При обнаружении повышенного уровня глюкозы на голодный желудок следует провести дальнейшее обследование совместно с эндокринологом для своевременного выявления возможных нарушений обмена углеводов, предупредила эксперт.