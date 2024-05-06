Врач Тимощенко: ожирение и воспаление ЖКТ могут привести к образованию камней в почках | 360°

Здоровье 06 мая 2024, 10:42 Врач Тимощенко: ожирение и воспаление ЖКТ могут привести к образованию камней в почках

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Терапевт Анастасия Тимощенко объяснила, с чем обычно связано образование камней в почках. Так, к причинам относятся нарушение обмена веществ и накопление нерастворимых солей, отметила эксперт в беседе с News.ru.

По ее словам, в группе риска находятся пациенты с ожирением, инфекцией мочевыводящих путей и хроническим воспалением желудочно-кишечного тракта. Кроме того, камни способны возникать под влиянием артериальной гипертензии.

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Врач также отметила, что данная патология провоцирует проблемы с обменом кальция.