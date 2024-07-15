Врач Тимощенко: хрен можно использовать в качестве стимулятора работы ЖКТ

Гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко рассказала о пользе хрена. Растение является отличным источником витаминов C и группы B, калия, кальция, кремния, отметила эксперт в беседе с News.ru.

По ее словам, продукт обладает умеренным желчегонным действием. Его можно использовать как стимулятор работы желудочно-кишечного тракта. Однако при обострении соответствующих болезней от хрена лучше отказаться.

Врач также напомнила, что растение, имеющее антибактериальные свойства, применяется для лечения ОРВИ и кашля.

Демократия только для демократов, остальным — винтовка

России предсказали дефицит отечественных светодиодов и светильников

Названы причины июньского скачка цен на квартиры в новостройках

Кишечная палочка с доставкой на дом. Готовая еда в Москве провалила проверку в лаборатории

Не шептать и не цыкать. Чему будут учить мигрантов на новом адаптационном курсе в России

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте