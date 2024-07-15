Врач Тимощенко: хрен можно использовать в качестве стимулятора работы ЖКТ

Гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко рассказала о пользе хрена. Растение является отличным источником витаминов C и группы B, калия, кальция, кремния, отметила эксперт в беседе с News.ru .

По ее словам, продукт обладает умеренным желчегонным действием. Его можно использовать как стимулятор работы желудочно-кишечного тракта. Однако при обострении соответствующих болезней от хрена лучше отказаться.

Врач также напомнила, что растение, имеющее антибактериальные свойства, применяется для лечения ОРВИ и кашля.