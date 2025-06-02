Врач Тимофеев призвал не принимать добавки с йодом без консультации доктора

Он отметил, что люди, которые не употребляют соль или предпочитают готовые блюда (при этом неизвестно, добавлялась ли соль во время их приготовления), могут дополнительно принимать йодид калия. Однако важно, чтобы это было именно лекарственное средство, назначенное доктором.

«Важно, чтобы это было именно лекарственное средство, назначенное врачом, а не БАДы», — подчеркнул эксперт.

Экстракт бурых водорослей, широко известный как «келп», считается источником натурального йода и позиционируется как безопасный пищевой компонент. Однако, вопреки стереотипам, натуральность продукта не гарантирует его безопасность. Истинное содержание йода в таких биодобавках бывает непредсказуемым и может колебаться в широких пределах, что увеличивает риск побочных эффектов.

Перед приемом любых веществ, содержащих йод, рекомендуется проконсультироваться с врачом-эндокринологом и проверить показатели гормонов щитовидки, чтобы минимизировать риски негативных реакций, добавил медик.