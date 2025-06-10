Врач Тимофеев посоветовал сдать анализ на витамин D при остеопорозе

Витамин D играет ключевую роль в поддержании здоровья, оказывая влияние на состояние костей, иммунную систему и обмен веществ. Кому стоит проверить уровень нутриента в организме, рассказал эндокринолог Андрей Тимофеев на медицинской конференции. Об этом сообщило Здоровье Mail .

По словам врача, сейчас огромное количество клиник активно предлагают соответствующие исследования, однако на практике далеко не каждому требуется анализ. Однако специалист посоветовал пройти процедуру пациентам с остеопенией или остеопорозом.

Он также отметил, что полезен подобный анализ людям, перенесшим бариатрические или метаболические операции. Данные манипуляции проводятся на органах ЖКТ с целью похудения и коррекции диабета 2-го типа, что может влиять на всасываемость витамина D.