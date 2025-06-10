Врач Тимофеев посоветовал сдать анализ на витамин D при остеопорозе

Витамин D играет ключевую роль в поддержании здоровья, оказывая влияние на состояние костей, иммунную систему и обмен веществ. Кому стоит проверить уровень нутриента в организме, рассказал эндокринолог Андрей Тимофеев на медицинской конференции. Об этом сообщило Здоровье Mail.
По словам врача, сейчас огромное количество клиник активно предлагают соответствующие исследования, однако на практике далеко не каждому требуется анализ. Однако специалист посоветовал пройти процедуру пациентам с остеопенией или остеопорозом.
Он также отметил, что полезен подобный анализ людям, перенесшим бариатрические или метаболические операции. Данные манипуляции проводятся на органах ЖКТ с целью похудения и коррекции диабета 2-го типа, что может влиять на всасываемость витамина D.
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