Высокая температура, высыпания на руках и ногах, а также расстройство пищеварения — первые признаки нового вируса Коксаки. Об этом «Известиям» рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Вирус может проявляться в виде сильных болей в горле и язвочек во рту. Если организму не удастся подавить болезнь на первых этапах, у человека начинаются осложнения, написал сайт kp.ru.

«Когда человек заболевает Коксаки, обязательно нужно обращаться к врачам, для того чтобы сделать профилактику осложнений», — сказал инфекционист.

По словам Тимакова, избежать прогрессирования вируса можно, только если вовремя показаться специалисту. Важно наблюдаться у лечащего доктора на протяжении двух недель.