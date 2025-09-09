Врач Тимаков рекомендовал покупать для школьника стул с зафиксированной спинкой

Чтобы учеба не вредила здоровью школьника, с первых дней важно правильно организовать его рабочее место. Качество стола и стула влияет на удобство, осанку, зрение и общее самочувствие ребенка в будущем. Подробнее рассказал педиатр Евгений Тимаков в беседе с сайтом KP.RU .

По словам эксперта, оптимальная ширина стола — от 90 до 150 сантиметров, а глубина — не меньше 60 сантиметров. Монитор нужно ставить на расстоянии 50–80 сантиметров от глаз, а книги на подставке — примерно в 30–40 сантиметрах.

«Парта должна быть как минимум такой ширины, чтобы когда ребенок делает уроки, его локти полностью помещались на поверхности», — пояснил врач.

Он также рекомендовал приобрести стул с жестко зафиксированной спинкой, которая не откидывается назад. Это позволит ребенку поддерживать правильную осанку и избежать проблем с позвоночником. Стул должен подходить по высоте, чтобы колени не упирались в край, а ступни уверенно стояли на полу.