Врач Тимаков: новый вариант коронавируса FLiRT не вызовет рост числа тяжелых случаев

В России выявили новый, более заразный вариант коронавируса FLiRT. Он вряд ли вызовет рост числа тяжелых случаев, сообщил врач-инфекционист Евгений Тимаков в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам специалиста, FLiRT — один из видов «Омикрона», причем отдельной линии «Пирола». Сейчас неизвестно, сможет ли вакцина «Спутник» быть эффективной против него. При этом выраженного утяжеления случаев заболеваний врачи пока не наблюдают.

Тимаков отметил, что новый штамм приведет к подъему заболеваемости летом, однако он не потребует введения ограничительных мер.