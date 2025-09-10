Врач Тимаков назвал крайне низким риск побочных эффектов от вакцин
Для иммунизации организма установлен график, который разработан на основе научных исследований. Каждый препарат имеет регламентированные сроки. Об этом рассказал педиатр Евгений Тимаков в беседе с RT.
«Совмещать вакцины можно любые, вместе и сколько угодно. Они все совместимы, за исключением некоторых живых вакцин», — отметил медик.
По его словам, при угрозе эпидемии прививки ставят без промедления. Современная технология изготовления и очищения вакцин исключает присутствие вредных соединений, при этом возможные побочные эффекты носят индивидуальный характер.
Как пояснил врач, серьезные осложнения встречаются крайне редко. Такие случаи фиксируются лишь однажды на миллион-два доз вакцины.