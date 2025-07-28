Врач Тихомолова рассказала, что хронический гепатит угрожает развитием рака печени

Главный специалист Минздрава Нижегородской области Елена Тихомолова в интервью НИА «Нижний Новгород» рассказала о профилактике и диагностике гепатита.

Как отметила доктор, болезнь могут вызвать вирусы, алкоголь, лекарства и наследственность. Часто встречается неалкогольная жировая болезнь печени, связанная с диабетом, гипертонией и ожирением.

Медики выделяют острый и хронический гепатит. Первый проявляется температурой, слабостью и желтушностью кожи, второй протекает бессимптомно и угрожает развитием рака печени.

Наиболее заразны парентеральные гепатиты B, C и D, передаваемые через кровь, инфицированные иглы и инструменты, половые контакты и от матери к ребенку. Современные методики помогают вылечить гепатит C и успешно контролируют течение гепатита В, подчеркнула Тихомолова.