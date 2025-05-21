Врач Тихомирова сообщила о способности танцев снимать стресс и укреплять сердце

Танцевальная активность не только веселит, но и положительно воздействует на здоровье, повышая жизненный тонус и улучшая общее самочувствие. Врач лечебной физкультуры и спортивной медицины Мария Тихомирова в интервью сайту KP.RU поделилась уникальными преимуществами танцев.

По словам медика, такие занятия благоприятно влияют на эмоциональное состояние человека, развивают эмпатию и восприятие эмоций окружающих.

«Танцевально-двигательная терапия применяется даже при таких серьезных заболеваниях, как деменция, болезнь Паркинсона, депрессия, может входить в программу реабилитации онкологических пациентов», — отметила специалист.

Среди положительных эффектов танцевальных тренировок Тихомирова выделила укрепление чувства равновесия, координацию движений, повышение выносливости, силы мышц и гибкости тела. Кроме того, энергичные движения усиливают кровообращение, укрепляют сердечно-сосудистую систему, обеспечивая лучшую доставку кислорода и питательных элементов ко всем клеткам организма.