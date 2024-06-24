Врач Тигров: рак языка чаще встречается у мужчин

Рак языка чаще встречается у мужчин из-за употребления алкоголя и курения сигарет. Об этом рассказал врач хирург-онколог отделения опухолей головы и шеи МКНЦ им. А. С. Логинова Михаил Тигров в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам специалиста, такие пациенты обращаются за помощью только тогда, когда появляются дефекты речи и выраженная болезненность. У них возникает отек, который затрудняет подвижность языка и глотание соленой, острой, кислой пищи.

Рак языка чаще встречается у людей старше 65 лет, однако в последнее время болезнь «помолодела» за счет папилломы вируса человека 16-го, 18-го типа, отметила Тигров.

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