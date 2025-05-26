Врач Тигров назвал потерю волос и снижение веса признаками эндокринологических проблем

Такие проявления, как потеря волос, повышенная раздражительность и снижение веса, могут сигнализировать о проблемах с щитовидной железой. При обнаружении этих симптомов необходимо незамедлительно обратиться к специалисту, заявил врач хирург-онколог отделения опухолей головы и шеи МКНЦ имени А.С. Логинова Михаил Тигров в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Доктор также обратил внимание на необходимость дифференцирования узелковых образований щитовидной железы, среди которых встречаются как доброкачественные, так и злокачественные формы. Точно определить природу заболевания можно только путем хирургического вмешательства и последующего гистологического анализа тканей, подчеркнул Тигров.

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