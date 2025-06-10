Врач Тесленко связала сбалансированное питание с профилактикой кожных заболеваний

Для поддержания здоровья и красоты кожи важно уделять внимание своему рациону и ментальному состоянию. Врач-косметолог и нутрициолог Дарья Тесленко поделилась советами о том, какие продукты стоит включить в меню, а от каких лучше отказаться. Ее слова передала «Вечерняя Москва».

Современный подход к косметологии включает работу с организмом в целом. Инновационные процедуры могут дать лишь временный эффект, если питание не сбалансировано, есть дефицит витаминов и микроэлементов, отсутствует физическая активность и присутствует постоянный стресс.

Косметологу часто приходится сотрудничать с врачами других специальностей. Пациенты не всегда понимают, почему ухудшилось состояние кожи, волос и ногтей. Важно не только подобрать подходящие процедуры, но и скорректировать питание, подобрать добавки на основе анализов, обеспечить физическую активность и внедрить полезные привычки в образ жизни.

Полезные продукты для кожи:

-Овощи, фрукты, цельнозерновые продукты — они поддерживают здоровье кожи, правильную работу кишечника и баланс эстрогена. -Зелень, салаты, киноа, бобовые — содержат фитоэстрогены. -Жирная рыба, индейка, говядина, сыры, масло — источники витамина D, кальция и белка. -Авокадо, орехи, рыба, шпинат — содержат омега-3 и омега-6 кислоты.

Необходимо пить достаточное количество воды — не менее двух-трех литров в день, чтобы избежать обезвоживания кожи.

Осознанное и сбалансированное питание — это профилактика кожных заболеваний. Разгрузочные дни могут быть полезны, но важнее сделать детокс-питание образом жизни.