Врач Терентьева: техногенные пожары несут риски отравления цианидом

Руководитель отдела медицинской экспертизы «Инвитро» Екатерина Терентьева сообщила «Известиям», что техногенные пожары несут риск отравления цианистым водородом. Доказано, что смертельная доза вещества образуется при сгорании одного килограмма полиакрилонитрила в комнате объемом 30 кубических метров.

Эксперт пояснила, что вещество проникает в организм через дыхательные пути, реже — через ЖКТ или кожу. Избыточное вдыхание паров вызывает потерю сознания и смерть, а контакт с низкими дозами — слабость, головные боли, тошноту, аритмии и кожные раздражения.

Терентьева подчеркнула, что цианид сильнее всего угнетает нервную систему, приводя к серьезным нарушениям.

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