Врач Терентьева: техногенные пожары несут риски отравления цианидом

Руководитель отдела медицинской экспертизы «Инвитро» Екатерина Терентьева сообщила «Известиям» , что техногенные пожары несут риск отравления цианистым водородом. Доказано, что смертельная доза вещества образуется при сгорании одного килограмма полиакрилонитрила в комнате объемом 30 кубических метров.

Эксперт пояснила, что вещество проникает в организм через дыхательные пути, реже — через ЖКТ или кожу. Избыточное вдыхание паров вызывает потерю сознания и смерть, а контакт с низкими дозами — слабость, головные боли, тошноту, аритмии и кожные раздражения.

Терентьева подчеркнула, что цианид сильнее всего угнетает нервную систему, приводя к серьезным нарушениям.