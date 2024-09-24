Врач Терехова объяснила, что при эффективном лечении число дней с мигренью снизится вдвое

Назначение профилактического лечения для пациентов, испытывающих частые и сильные приступы мигрени, является необходимым для тех, кто сталкивается с приступами трижды в месяц или чаще, а также с головными болями более 15 раз в месяц. Об этом рассказала РИАМО врач-невролог, заведующая центром лечения хронической боли в АО «Медицина» Анна Терехова.

Она подчеркнула, что мигрень является хроническим заболеванием, выражающимся в сильных головных болях, зачастую сопровождаемых тошнотой, рвотой, светобоязнью и другими симптомами. Неправильное лечение или его отсутствие могут негативно сказаться на качестве жизни пациентов.



Для оценки эффективности терапии можно ориентироваться на количество дней с болевыми ощущениями: если их стало вдвое меньше по сравнению с периодом до лечения, то можно считать, что терапия дала положительный результат. Обычно курс лечения составляет около трех месяцев, однако при хронической мигрени он может продлиться до одного года.