Врач Тен: танцы помогают снизить давление и избавиться от боли в спине

Врач Зарема Тен назвала танцы тренажером для сердца, мышц и легких. Такая физическая активность положительно влияет на здоровье в целом, отметила эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей .

Эксперт подчеркнула, что регулярные занятия способствуют снижению артериального давления и уменьшают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

«Благодаря мягким движениям, например в вальсе или танце живота, можно уменьшить боли в спине, улучшить подвижность позвоночника и даже снять напряжение в мышцах», — сообщила медик.

Тен также рассказала о благотворном влиянии танцев на дыхательную систему. Они помогают увеличить объем легких и избавиться от одышки.