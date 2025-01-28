Врач Тен: танцы помогают снизить давление и избавиться от боли в спине
Врач Зарема Тен назвала танцы тренажером для сердца, мышц и легких. Такая физическая активность положительно влияет на здоровье в целом, отметила эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.
Эксперт подчеркнула, что регулярные занятия способствуют снижению артериального давления и уменьшают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
«Благодаря мягким движениям, например в вальсе или танце живота, можно уменьшить боли в спине, улучшить подвижность позвоночника и даже снять напряжение в мышцах», — сообщила медик.
Тен также рассказала о благотворном влиянии танцев на дыхательную систему. Они помогают увеличить объем легких и избавиться от одышки.
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