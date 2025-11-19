Врач Тен предупредила, что вши представляют опасность для детей до 12 лет, их семей и учителей

Терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен сообщила NEWS.ru , что вши могут представлять серьезную угрозу для определенных групп людей. Заражение педикулезом происходит при постоянном контакте с носителем паразитов.

Все люди могут подхватить вшей, однако существуют группы повышенного риска. Как пояснила врач, речь идет, например, о детях в возрасте от трех до 12 лет, которые активно взаимодействуют друг с другом в различных учреждениях.

«Родители, братья и сестры зараженного ребенка и люди, живущие в тесных условиях, таких как интернаты, лагеря или казармы, также находятся в зоне риска», — добавила специалист.

По ее словам, подхватить вшей могут также воспитатели и учителя, которые часто контактируют с детьми.