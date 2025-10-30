Врач Тен предупредила, что шаурма может угрожать здоровью из-за популярного соуса

Терапевт Зарема Тен рассказала, что соус в шаурме может превратить перекус в источник серьезных проблем для здоровья. По ее словам, именно этот компонент делает блюдо высококалорийным и повышает риски для сердца и сосудов. Об этом написал News.ru .

Врач отметила, что майонезно-чесночный соус — наиболее популярный и опасный ингредиент. В его составе рафинированное подсолнечное масло, яичный порошок, сахар, соль и консерванты. Порция шаурмы содержит около 50 граммов соуса, что добавляет к блюду 250–300 калорий, сообщило «АБН24».

Регулярное употребление такого фастфуда может привести к набору лишнего веса, росту уровня «плохого» холестерина и развитию атеросклероза. Кроме того, избыток омега-6 жирных кислот из подсолнечного масла может провоцировать хронические воспалительные процессы в организме.