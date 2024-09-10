Врач Темиржанов: предвкушение употребления спиртного может быть симптомом алкоголизма

На развитие алкоголизма влияет множество факторов — от наследственности до социального окружения. Одним из признаков зависимости считается предвкушение употребления спиртного, рассказал психиатр-нарколог Астемир Темиржанов «Петербургскому дневнику».
По словам специалиста, также на алкоголизм укажут постоянные разговоры о выпивке, изменения в поведении, нарушение межличностных взаимодействий. При этом любая доза любого алкоголя может привести к возникновению зависимости.
В некоторых случаях алкоголизм может передаваться по наследству. Яркий пример генетической предрасположенности — нарушение работы фермента, расщепляющего спиртное, у коренных северных народов, отметил Темиржанов.
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