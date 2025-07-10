Врач Тарасова рассказала, что время приема пищи может влиять на переедание

Доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 Пироговского Университета Ольга Тарасова поделилась с «Газетой.Ru» информацией о том, сколько времени нужно уделять приему пищи, чтобы избежать переедания.

По словам врача, для полноценного потребления пищи и предотвращения переедания необходимо уделять приему пищи от 20 до 30 минут. Она подчеркнула: «Когда мы едим медленно с расстановкой, мы должны рассчитывать на жидкую и кашеобразную пищу минимум по 10 движений в области рта. Если речь идет о мясе, то количество жевательных движений многократно увеличивается».

Также Тарасова отметила, что для длительного насыщения важно, чтобы в тарелке были определенные продукты: овощи, белковая пища и зерновые.