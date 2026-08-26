Врач Тарасова призвала школьников правильно питаться для улучшения памяти

Кандидат медицинских наук, доцент Ольга Тарасова из Пироговского Университета рассказала ТАСС , что для улучшения памяти и концентрации школьникам не нужны специальные добавки — достаточно правильно питаться.

В рацион стоит включить жирную рыбу, яйца, овсянку, грецкие орехи, чернику, какао и горький шоколад, зеленый горошек, яблоки, морковь и киви. Эти продукты обеспечат организм необходимыми питательными веществами, пишет Общественная служба новостей.

Особое внимание Тарасова уделяет омега-3 полиненасыщенным жирным кислотам, которые участвуют в формировании клеточных мембран мозга и сетчатки глаза. Источниками омега-3 служат лосось, семга, сардины, скумбрия и сельдь. Врач рекомендует включать жирную морскую рыбу в рацион два-три раза в неделю. При непереносимости рыбы возможность приема добавок с омега-3 стоит обсудить с врачом.

Также важны холин, железо и витамины группы B. Холин — предшественник нейромедиатора ацетилхолина, участвующего в процессах памяти. Железо необходимо для доставки кислорода к тканям, включая мозг. Витамины группы B поддерживают работу нервной системы.

Не стоит забывать и о йоде, который важен для нормальной работы щитовидной железы. Его источниками являются морская капуста, рыба, морепродукты и йодированная соль.