Врач Тарасова предупредила о снижении иммунитета и бессоннице при выгорании

Важно уметь отличать усталость от выгорания, так как оно не проходит бесследно и требует определенных действий для восстановления. Об этом рассказала кардиолог Ирина Тарасова в беседе с « Газетой.ru ».

По словам эксперта, после отдыха усталость проходит, и человек чувствует прилив энергии, интерес к жизни и радость от общения. Выгорание же сохраняется даже после сна и выходных, вызывая апатию и тревожность.

«Иногда возникают и физические проявления — обостряются хронические болезни, снижается иммунитет, скачет давление, болит голова, сердце, появляется бессонница», — предупредила медик.

Как пояснила врач, особенно подвержены выгоранию люди, которые много работают и стремятся к идеалу, забывая о себе. Для преодоления неприятного состояния Тарасова рекомендовала признать проблему, снизить темп, общаться с близкими и заботиться о себе, добавили «Известия».