Врач Тарасов рассказал, что противовирусные препараты эффективны в первые 48 часов

Применять противовирусные препараты нужно при первых признаках болезни, они наиболее эффективны именно в первые двое суток после заражения. Об этом Ura.ru сообщил главный врач городской клинической больницы № 1 Челябинска Дмитрий Тарасов.

Он объяснил, что данный вид препаратов назначают при простудах и гриппе. Но крайне важно вовремя начать лечение. Если симптомам будет более 72 часов, то противовирусные становятся малоэффективны.

Тарасов также напомнил, что при гриппе и простудах не помогут антибиотики. Их категорически нельзя начинать пить самостоятельно, а только после после назначения врача.