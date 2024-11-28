Врач Тарасов рассказал, что противовирусные препараты эффективны в первые 48 часов

Применять противовирусные препараты нужно при первых признаках болезни, они наиболее эффективны именно в первые двое суток после заражения. Об этом Ura.ru сообщил главный врач городской клинической больницы № 1 Челябинска Дмитрий Тарасов.
Он объяснил, что данный вид препаратов назначают при простудах и гриппе. Но крайне важно вовремя начать лечение. Если симптомам будет более 72 часов, то противовирусные становятся малоэффективны.
Тарасов также напомнил, что при гриппе и простудах не помогут антибиотики. Их категорически нельзя начинать пить самостоятельно, а только после после назначения врача.
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