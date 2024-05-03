Врач Тараско рассказала, что морсы, компоты и зеленый чай не смогут полностью заменить питьевую воду | 360°

Здоровье 03 мая 2024, 16:03 Врач Тараско рассказала, что морсы, компоты и зеленый чай не смогут полностью заменить питьевую воду

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Врач-диетолог, эндокринолог Анастасия Тараско в разговоре с журналистами «ФедералПресс» сообщила, что нормы потребления воды — 20–30 миллилитров на килограмм тела — очень относительны. Летом они увеличиваются, а зимой, напротив, падают.

Морсы, компоты, травяной и легкий зеленый чай действительно могут служить альтернативой воде, однако полностью заменить этими напитками ее невозможно. Некоторые специалисты призывают в качестве дополнительной жидкости пить овощные бульоны. Они полезны за счет содержания витаминов и отсутствия калорий.

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Кроме того, все вышеперечисленные жидкости являются хорошим дополнением к восстановлению водно-электролитного баланса в организме, добавила Тараско.