Врач Тараско подчеркнула, что «диета драной кошки» работает, как любая ограничительная диета

Врач-эндокринолог, диетолог и нутрициолог Анастасия Тараско прокомментировала в интервью радио Sputnik так называемую «диету драной кошки». Эта диета предполагает употребление продуктов без термической обработки, включая рыбные консервы, соленья, крекеры и кисломолочные продукты.

По словам эксперта, такая диета противоречит основному принципу здорового питания — человеку должно быть вкусно.

«Если человеку вкусно изо дня в день есть консервы, то — хорошо, но, скорее всего, это не будет нравится, и человек будет просто в конце концов давиться этими консервами и заготовленным набором продуктов», — отметила Тараско.

Эндокринолог также подчеркнула, что «диета драной кошки» работает, как любая ограничительная диета. «Если цель — снижение веса, то такая диета будет работать, как и все ограничительные диеты», — считает врач.

Анастасия Тараско не рекомендовала бы придерживаться такого стиля питания на постоянной основе.